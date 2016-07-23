В Нью-Йорке родился первый ребенок, пострадавший от вируса Зика

Об этом сообщает РБК со ссылкой на городской департамент здравоохранения.

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По данным американских властей, мать ребенка заразилась вирусом Зика после поездки в регион, где лихорадка активно распространяется. Подробных данных о ребенке и его матери врачи не предоставили.

Изначально ученые утверждали, что переносить вирус Зика могут только комары определенного вида, но позже в США зарегистрировали первый случай передачи лихорадки половым путем. В Бразилии также зафиксировали образцы вируса в слюне и моче. Большую опасность вирус Зика представляет для беременных женщин, поскольку инфекция может вызвать у плода микроцефалию. Научно связь вируса и этого явления пока не подтверждена.