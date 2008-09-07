Вакцинация от краснухи, повлекшая смерть ребенка, - преступление

Вакцинация от краснухи весной этого года, которая привела к смерти ребенка, - преступление.

Это доказала специальная следственная комиссия 2 месяца назад. Выяснили, что именно индийский препарат привел к заболеваниям и смерти среди детей, передает ICTV. Однако все эти выводы до сих пор не обнародованы официально. Верховная Рада не нашла времени на рассмотрение результатов следствия.

Отменить прививку против кори и краснухи и вернуть индийское лекарство международным организациям призывает специальная парламентская следственная комиссия. Ее вывод однозначен: принудительная вакцинация весной была преступлением. Также комиссия установила, что смерть Антона Тищенко из Краматорска вызвана именно индийским препаратом.

Отчет следственной комиссии уже два месяца как зарегистрирован в Верховной Раде, однако когда состоится официальное обнародование выводов - неизвестно. Глава комиссии Виктор Корж убеждает, что в любом случае в Украине прививки этой вакциной не будут проводить.

Виктор Корж, председатель временной парламентской следственной комиссии: "Мы категорически не допускаем продолжение этой вакцинации до полных процедур исследования этой вакцины. Это непростые процедуры - химический анализ, клинические испытания, где-то полгода ее срок хранения позволяет это делать".

Именно о качестве вакцины при продолжительном хранении волнуются врачи. Профессор-иммунолог Екатерина Картавая убеждена, что продолжение прививания может стать фатальным для украинцев.

Екатерина Картавая, иммунолог: "Вакцина хранится в холодильных установках, как известно, в райцентрах периодически выключают электроэнергию. Если будет утрачен температурный режим, то каким будет качество этой вакцины?".

Общественные организации не поддерживают принудительную вакцинацию против кори и краснухи. По этому поводу провели национальные слушания, однако ни одного представителя Министерства здравоохранения на обсуждении не было.

Лариса Ляхоцкая, председатель Всеукраинского женского общества им. Телиги: "На сегодня есть факты, что врачи сами советуют тихонько своим знакомым не делать прививки. Министерство не пришло сегодня ничего сказать, мы же не знаем, какая позиция министерства".

Чиновники Минздрава отказываются от комментариев: ждут официальных выводов парламентской следственной комиссии. В мае от внеплановой тотальной иммунизации пострадало почти 200 детей, один подросток умер.