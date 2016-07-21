Убийство Шеремета: МВД показало фото с осмотра авто, в котором погиб журналист

Об этом в своем Twitter сообщил спикер МВД Артем Шевченко, разместив фото машины.

По его словам, в настоящее время эксперты МВД и ГПУ проводят осмотр автомобиля, чтобы доказать версию об убийстве Шеремета, и ждут приезда ФБР.

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Напомним, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в машине не было.

Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Правоохранители рассматривают 4 основные версии: профессиональная деятельность; враждебность в отношениях или личные мотивы; российский след (дестабилизация ситуации в стране); покушение на Притулу.

Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".