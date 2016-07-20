В центре Одессы рухнул памятник архитектуры "Масонский дом"

В центре Одессы сегодня рухнул памятник архитектуры Дом русского технического общества, известный в городе, как "Масонский дом".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, в 13.50 в службу спасения поступило сообщение об обрушении 2-этажного здания.

"В настоящее время спасатели и представители других соответствующих служб работают на месте", - отметили в пресс-службе.

Не исключается, что под завалом находятся люди. Место происшествия оцеплено, специалисты приступают к разборке завала. К месту ЧП прибыли машины скорой помощи.

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Как сообщал УНИАН, 14 августа 2014 года Одесский областной совет продал с аукциона Дом русского технического общества, известный в городе, как "Масонский дом", за 1,61 миллиона гривень. Сооружение ХІХ века постройки, расположенное в центре Одессы (ул. Княжеская,1/а) ушло с молотка по стартовой цене.

Названное двухэтажное здание является объектом культурного наследия, памятником градостроения и архитектуры местного значения, его общая площадь – почти 1,34 тысячи квадратных метров занимает участок около 800 квадратных метров. Построено в 1892-1894 годах.

В момент аукциона объект пребывал в запущенном состоянии, в капитальном восстановлении нуждались, в том числе, все коммунальные сети.