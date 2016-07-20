В Одессу самолетом доставили раненых бойцов АТО (фото)
В основном все прибывшие бойцы получили ранения в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески.
В Одессу вчера, 19 июля, доставили 10 бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции.
Как сообщил УНИАН информированный источник в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона (Одесса), в данное учреждение доставили порядка 15 военнослужащих, прибывших самолетом. Из них 10 – раненые, остальные – терапевтические больные.
«У всех десятерых в основном минно-взрывные ранения, трое – в очень тяжелом состоянии, они сразу помещены в реанимацию. У них травматическая ампутация конечностей, повреждения глаз», - отметил собеседник агентства.
В основном все прибывшие бойцы получили ранения в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески.
Как сообщал УНИАН, за сутки боевики 78 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО. В результате погибли 7 украинских военнослужащих, еще 14 были ранены.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заверил, что реакция на гибель украинских военных в зоне АТО будет адекватной.