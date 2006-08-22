”Горячие телефоны” в Донецкой ОГА

Руководством Донецкой области создан оперативный рабочий штаб по оказанию помощи родственникам погибших в авиакатастрофе Ту-154.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

Телефоны: (062) 334-28-22, 334-31-95, 334-21-31.

Списки людей, которые находились на борту лайнера во время крушения, уточняются.

Председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО вместе с председателем Донецкого облсовета Анатолием БЛИЗНЮКОМ момент выехали на место происшествия.

Как сообщалось, 22 августа в районе города Дзержинска (с.Екатериновка) Донецкой области около 15 часов по киевскому времени потерпел крушение самолет ТУ-154 российских авиалиний авиакомпании «Пулково», совершавший рейс № 612 „Анапа-Санкт-Петербург (Пулково)”.

По предварительным данным, на борту самолета находилось 160 человек и 11 членов экипажа. На данный момент на месте аварии работают службы Донецкого областного управления МЧС, сотрудники прокуратуры, следственные бригады, медицинские службы.