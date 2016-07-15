Падение военного самолета Су-25 в Хмельницкой области: прокуратура рассматривает две версии (видео)
20:13, 15 июля 2016Общество
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Военная прокуратура Западного региона рассматривает две версии падения и возгорания боевого самолета Су-25.
Су-25 был полностью уничтожен огнем / Фото ТСН
Это человеческий фактор или техническая неисправность, передает ТСН.
Отмечается, что во время взлета самолета произошла деформация передней детали шасси, поэтому самолет задел взлетно-посадочную полосу. Возникли искры, и Су-25 загорелся.
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Как сообщал УНИАН, в Староконстантинове Хмельницкой области на аэродроме во время попытки взлететь занялся военный самолет СУ-25. Самолет был полностью уничтожен огнем.
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