Падение военного самолета Су-25 в Хмельницкой области: прокуратура рассматривает две версии (видео)

Это человеческий фактор или техническая неисправность, передает ТСН.

Отмечается, что во время взлета самолета произошла деформация передней детали шасси, поэтому самолет задел взлетно-посадочную полосу. Возникли искры, и Су-25 загорелся.

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Как сообщал УНИАН, в Староконстантинове Хмельницкой области на аэродроме во время попытки взлететь занялся военный самолет СУ-25. Самолет был полностью уничтожен огнем.