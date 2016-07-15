Черкасские АТОшники блокировали магистральную улицу, требуя дать им землю в другом конце области (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, они беспрестанно двигались по пешеходному переходу, перекрыв движение транспорта.

В акции протеста приняли участие около 90 участников АТО из Черкасс и Черкасского района. Они требовали предоставить им земельные участки для ведения сельского хозяйства в Христиновском районе, расположенном в противоположном конце области.

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Как уверяли участники акции протеста, документы на эти участки уже готовы, но Госгеокадастр не спешит предоставлять им землю. Вроде бы на пути стоят местные жители, которые требуют прежде всего предоставить земельные участки местным работникам социальной сферы и участникам АТО.

После часовой акции протеста протестующих пригласили в областное управление Госгеокадастра для проведения переговоров.