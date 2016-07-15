Один гражданин Украины погиб и еще один травмирован в результате теракта в Ницце

Об этом в "Твиттере" сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. В настоящее время подробности выясняются.

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Как сообщал УНИАН, ночью в Ницце после салюта по случаю празднования Дня взятия Бастилии грузовик въехал в толпу людей, возвращавшихся домой. Водитель грузовика также открыл огонь по людям. В результате атаки, которую французские власти назвали терактом, погибли 84 человека, 18 травмированых находятся в тяжелом состоянии. Президент Франции Франсуа Олланд продлил чрезвычайное положение в стране еще на три месяца, хотя вчера заявлял, что не видит больше оснований для этого.

По предварительным данным, теракт совершил 31-летний мужчина, гражданин Франции, тунисского происхождения. Его застрелила полиция при попытке остановить движение грузовика.