Один гражданин Украины погиб и еще один травмирован в результате теракта в Ницце
Сотрудники украинского консульства круглосуточно работают с представителями французских властей.
Об этом в "Твиттере" сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. В настоящее время подробности выясняются.
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Как сообщал УНИАН, ночью в Ницце после салюта по случаю празднования Дня взятия Бастилии грузовик въехал в толпу людей, возвращавшихся домой. Водитель грузовика также открыл огонь по людям. В результате атаки, которую французские власти назвали терактом, погибли 84 человека, 18 травмированых находятся в тяжелом состоянии. Президент Франции Франсуа Олланд продлил чрезвычайное положение в стране еще на три месяца, хотя вчера заявлял, что не видит больше оснований для этого.
По предварительным данным, теракт совершил 31-летний мужчина, гражданин Франции, тунисского происхождения. Его застрелила полиция при попытке остановить движение грузовика.
1 Ukrainian citizen killed, 1 injured in Nice. My sincere condolences. Our consular people working around the clock with French authorities— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 июля 2016 г.