Сын подозреваемой в сепаратизме Александровской заявил, что ее "в строжайшей тайне" доставили в больницу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Александр Александровский, объявленный в Украине в розыск, вчера вечером, 14 июля, сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня (14 июля – УНИАН) в больницу скорой неотложной помощи доставили Аллу Александровскую, причем без уведомления адвокатов, в строгой тайне, якобы чтобы избежать нападения на конвой и попытки отбить Аллу Александровну у конвоиров! Бред сумасшедшего? Не думаю, у Аллы Александровны очень серьезные проблемы со здоровьем и следствие пытается это скрыть, не исключено что ей в очередной раз стало плохо, и у сотрудников СИЗО просто не было выбора, или брать грех на душу, или доставить ее в больницу", - написал он.

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Александровский также заявил, что, скорее всего, состояние здоровья его матери сильно ухудшилось.

Как сообщал УНИАН, 30 июня Киевский районный суд Харькова по ходатайству прокуратуры избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога на два месяца бывшему народному депутату Верховной Рады Украины III-VI созывов от КПУ, которая подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства и предоставлении неправомерной выгоды служебному лицу (ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 369 УК Украины).

12 июля Октябрьский районный суд Харькова обязал начальника СИЗО города обеспечить арестованной Александровской право на медицинскую помощь.

Сегодня, 15 июля, Апелляционный суд Харьковской области рассмотрит апелляцию защиты Александровской на ее арест.