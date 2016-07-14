Около 75% жителей Донетчины боятся усиления боевых действий – опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Особенности сознания и идентичности жителей подконтрольной и неподконтрольной Украине территорий Донецкой области", представленные аналитическим центром "Фабрика мысли "Донбасс" сегодня в УНИАН.

В ходе проведения исследования социологи предложили респондентам ответить на вопрос, чего те боятся больше всего.

Так, 78% опрошенных на неподконтрольной правительству Украины части Донецкой области сказали, что боятся восстановления/усиления боевых действий на территории их проживания. На контролируемой части такое беспокойство выражают 73% опрошенных.

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В то же время высоким показателем среди обеих частей Донетчины является переживание за снижение уровня жизни (рост цен, нерегулярные выплаты заработных плат, пенсий или отсутствие дохода). На оккупированной части области такую позицию высказывает 47% населения. На освобожденной части Донбасса этот показатель выше – 61% населения.

Кроме того, опрос показал, что 18% жителей оккупированной Донетчины считают себя в первую очередь "гражданами ДНР".

“Сейчас наше исследование фиксирует, что эта фэйковая идентичность разрослась до 18%. На вопрос, кем вы себя чувствуете в первую очередь, 18% респондентов ответило, что в первую очередь “гражданином "ДНР"”. Это свидетельствует, что Украина стремительно теряет информационный контроль над этой территорией, о том, что эффективная система пропаганды в закрытом информационном обществе с монополией на правду со стороны оккупационного режима действительно приносит свои плоды”, - сказал руководитель аналитического центра "Фабрика мысли "Донбасс" Дмитрий Ткаченко.

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Он назвал этих 18% жителей оккупированной части Донецкой области динамичной категорией. По его мнению, если украинская власть быстро восстановит контроль над той территорией, все очень быстро деконструируется.

“Если ничего не делать, если ничего не проговаривать и не совершать, эта идентичность, скорее всего, по нашему мнению, будет только расти”, - заявил он.

Исследование проводилось украинским офисом международного исследовательского агентства IFAK Institut с 30 мая по 13 июня 2016 года по заказу аналитического центра "Фабрика мысли "Донбасс". Исследование проводилось методом личных интервью. Социологи опросили респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городских и сельских населенных пунктах подконтрольных и неподконтрольных территорий Донецкой области. На неподконтрольной территории Украины было опрошено 605 респондентов. Погрешность выборки составляет +/- 3,98%. На подконтрольной территории Украины было опрошено 805 респондентов. Погрешность выборки составляет +/- 3,45%.