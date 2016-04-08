"Патриотов ДНР" воспитывают с малых лет: в школах на оккупированном Донбассе ввели "уроки гражданственности" (видео)

В школах "ДНР" ввели так называемые "уроки гражданственности", на которых у детей боевики выстраивают выгодную террористам картину мира. Видео такого пропагандистского "урока" обнародовало "министерство информации ДНР".

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Школьникам рассказывают выдуманные легенды о борьбе Донбаса за государственность. Объясняют происхождение "флага ДНР". Еще одна тема – "героизм" главарей террористов, подтверждающие его "награды" и "ордена."

Ролик также запечатлил один из таких показательных "уроков" в енакиевской школе: дети в актовом зале слушают так называемый гимн боевиков. Собрание посвящено "дню освобождения Дебальцево".

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Сами учителя признают, что на уроках проводится "политинформация", которая позволяет "в правильном русле" доносить "информацию о политической и экономической ситуации в ДНР".