Пограничники: поток граждан в оккупированный Крым упал

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, в целом за 6 месяцев 2016 года поток граждан, направляющихся через адмінмежу в Крым упал почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. А количество транспортных средств вообще снизилась на 32%.

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Кроме того, по данным ГНСУ, за две недели июля 2016 года, в сравнении с таким же периодом прошлого года, количество граждан, которые направляются в Крым, уже снизилась на 38%.

«Общий анализ показывает тенденцию к уменьшению количества лиц, которые едут с материковой части Украины на полуостров», - отмечается в сообщении.