Программа торжеств при участии Президента на завтра

23 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в 12.00 примет участие в торжественном открытии памятника Вячеславу Чорновилу на углу улицы Грушевского и Музейного переулка в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в этом мероприятии также примут участие Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, члены правительства, народные депутаты, представители исполнительной власти и общественности.

Торжества по случаю празднования 15-й годовщины Дня Независимости Украины с участием Президента начнутся завтра в 10.00.

В 10.00 В.ЮЩЕНКО возложит цветы к памятникам князю Владимиру, Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому и к памятному знаку «Жертвам Голодомора 1932-1933 годов».

После возложения цветов Президент осмотрит в Украинском доме выставку «Каменная скульптура Крыма - перекресток этнокультур», художественные произведения Панаса Ермоленко и Якова Ющенко, произведения современных художников «Отзвук», а также выставку, посвященную памяти жертв Голодомора 1932-33 годов «Я помню».

В 14.00 В.ЮЩЕНКО в Мариинском дворце примет участие в церемонии награждения государственными наградами лиц, сделавших значительный вклад в дело построения новейшей украинской государственности, повышения авторитета Украины в мире, которые своим трудом принесли Украине успех, процветание и признание.