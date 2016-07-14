В Минобороны уверяют, что Полторак проживает в секретном отеле из-за российской агрессии (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Как отмечается в сообщении, в этом комплексе проживали предыдущие руководители ведомства, которые, как утверждают в Минобороны, в отличие от Полторака, который заключил договор аренды и платит за проживание, жили в нем бесплатно.

"Гостиничный комплекс расположен на территории военной части и состоит из нескольких зданий, построенных в 1957, 1963 и 1968 годах. В комплекс входят: зал для официальных встреч и 7 номеров для проживания, которые используются с целью размещения представителей иностранных правительственных делегаций, прибывающих с официальными визитами в оборонного ведомства, а также для проведения протокольных мероприятий", - рассказали в МО.

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Так, на базе комплекса были проведены официальные встречи представителей делегаций Вооруженных сил Великобритании, Грузии, Китая, США, Казахстана, Турции, Латвии, других стран Нато и многих иностранных военных делегаций.

Ранее "Наші гроші" рассказали, что министр обороны Украины Степан Полторак вместе с семьей проживает в гостиничном комплексе на территории военной части в Киеве. За какие средства построен комплекс, для чего и как содержится – неизвестно.