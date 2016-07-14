Министерская казарма: СМИ рассказали о секретном отеле, в котором живет Полторак (фото, видео)

За какие средства построен комплекс, для чего и как содержится – неизвестно, говорится в расследовании "Наши гроши".

По данным журналистов, после назначения Полторака министром, в интернете распространили информацию, что в обычной многоэтажке на Харьковском жилом массиве живет вся его семья: жена - капитан милиции Инна Полторак, сын IT-шник - Игорь и невестка. Однако, как отмечается, выяснилось, что соседи давно никого из семьи не видели.

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Так, в телефонном разговоре Полторак пояснил, что проживает в другом месте и это связано с его безопасностью.

"Я проживаю в другом месте, с целью безопасности. В моей декларации указано, где я проживаю и я плачу за аренду деньги. Все это есть, договор на аренду квартиры. Я проживаю на территории воинской части. У меня есть договор. Снимаю комнату и там проживаю. И это связано с безопасностью, учитывая то, что я министр обороны", - заявил Полторак.

Согласно расследованию, персонал воинской части говорит, что в гостиничном комплексе живет только семья министра: на эту территорию военнослужащим заходить запрещено, "там своя автономия".

В целом размер земельного участка Минобороны, на которой располагается вся военная часть, согласно данным Реестра недвижимого имущества, свыше 61 га. Четверть территории - отгорожена высоким забором для гостиничного комплекса.

"Никакой информации о нем нет. За какие средства построен этот комплекс - неизвестно. Как неизвестно и то, за чей счет сейчас содержится эта территория", - говорится в расследовании.

Минобороны на запрос ответило, что информация про эту военную часть с ограниченным доступом. И что "разглашение этой информации может нанести ущерб обороноспособности государства".