В Запорожье будут судить чиновника за перевод бюджетных денег в оккупированный Донецк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Запорожской местной прокуратуры №2 Роман Мазурик сегодня на брифинге.

По его словам, в ходе следствия в рамках уголовного производства по подозрению начальника Управления по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Запорожского городского совета Виктора Закальського в злоупотреблении властью и служебным положением, выяснилось, что чиновник в 2013 году заключил договор с донецкой фирмой на поставку автоподъемника коленчатого пожарного АКП-50 на шасси КамАЗ стоимостью 6,48 млн грн.

Читайте такжеВ Константиновке СБУ выявила 136 тонн циркония, который пытались ввезти в "ДНР" (фото, видео)

«Заключили договор с фирмой в Донецке еще в июне 2013 года. По условиям договора он должен был оплатить сразу 80% от всей суммы, а после доставки доплатить еще. Но чиновник изменил условия договора, что запрещено, и таким образом потратил деньги незаконно. По версии следствия, чиновник перечислил бюджетные деньги в Донецк во время АТО. По факту автомобиль не пришел в Запорожье, фирма находится на территории, подконтрольной так называемой "ДНР", а бюджетные деньги ушли в неизвестном направлении», - рассказал руководитель местной прокуратуры №2.

По информации Мазурика, на данный момент следствие завершено, и на этой неделе уголовное производство в отношении должностного лица Запорожского горсовета по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью и служебным положением) направлено в суд. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет лишения свободы.