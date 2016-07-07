СБУ задержала высокопоставленного газовика из Славянска за содействие террористам и хищение газа

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБ Украины, после освобождения города украинскими войсками злоумышленник, оставшись на посту, присвоил природный газ на 100 млн грн. Компенсацию причиненных государству убытков он пытался переложить на плечи местных жителей, подделав для этого документы своего предприятия.

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Оперативники спецслужбы провели восемь обысков у главного фигуранта уголовного производства и его окружения. Правоохранители изъяли 9 пистолетов и 2 револьверы разных систем, 4 незарегистрированные охотничьи ружья, автомат Калашникова, самодельный карабин, 1 кг тротила, 11 бронежилетов, балаклавы и большое количество патронов различного калибра.

Также изъято 11 раций, три из которых-дальнего радиуса действия, и другую военную амуницию.

Сотрудники СБУ проверяют информацию о «российский след» в деятельности злоумышленников и причастность к созданию сепаратистского подполья в Славянске, оборудование конспиративных мест для укрытия диверсионных групп и тому подобное.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в ходе проведения следственных действий в городе Славянск Донецкой области во время обысков на предприятии ПАО «Донецкоблгаз» было обнаружено и изъято большое количество незарегистрированного оружия, боеприпасов, средств негласного съема информации и средств связи.

По данным пресс-службы прокуратуры Донецкой области, Первым следственным отделом следственного управления прокуратуры области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам хищения должностными лицами Славянского подразделения «Донецкоблгаза» денежных средств и природного газа указанного субъекта хозяйствования.

Кроме того, проверяется оперативная информация о содействии фигурантами данного уголовного производства в деятельности террористической организации «ДНР».