На Днепропетровщине задержали мужчину, который вел активную антиукраинскую пропаганду в соцсетях

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, правоохранители установили, что в 2015 г. во время пребывания в России ему предложили "сотрудничество" представители антиукраинских структур, созданных российскими спецслужбами. Мужчина согласился стать администратором нескольких групп антиукраинской направленности и распространять сепаратистские материалы на различных информационно-политических страницах.

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Согласно сообщению, по заданию кураторов злоумышленник распространял сведения, дискредитировавшие Вооруженные силы Украины, популяризировал террористические организации "ДНР/ЛНР" и создание фейковой "новороссии". Администратор также информировал своих кураторов о настроениях среди жителей города и социально-политической обстановке в Днепропетровской области.

Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли у мужчины компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.