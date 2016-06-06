"Восхищался "Беркутом", радовался оккупации": уличенный в сепаратизме харьковский полицейский уволен

По словам правоохранителей, он не смог пройти тесты и был уволен из полиции.

"Дело лишь в аттестационных баллах. Владислав Бирбасов не набрал нужного количества для прохождения тестов", - уверяют в пресс-службе Государственной службы охраны.

Ранее активисты обнаружили на странице Владислава Бирбасова в соцсетях посты, в которых полицейский восхищался "Беркутом", радовался оккупации Крыма и делал провокационные заявления о Юго-Востоке Украины.

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Они выложили скриншоты со страницы полицейского в интернет. Также информацию о Владиславе опубликовал сайт "Миротворец".

Сам полицейский не отрицал, что указанная страница в сети принадлежит ему.

"Моя страница, но видно по датам, которые указаны на этих записях, это 2014 год и начало 2015 года. На тот момент я еще не работал в милиции. Я уже давно пересмотрел свои взгляды в мире политики и вообще, поскольку является сотрудником МВД Украины", - рассказал Владислав.

Отец уволенного полицейского Сергей Бирбасов, который возглавляет управление общественной безопасности в Харьковской области, также сейчас проходит переаттестацию.