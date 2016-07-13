В Украине вступительный бум: за три дня абитуриенты подали уже 269 тысяч заявлений в вузы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила во время брифинга первый заместитель министра образования и науки Инна Совсун.

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"По состоянию на сегодняшний день в электронной базе зарегистрировано 269 тыс. заявлений, из них больше половины - 167 тыс. - поданы в электронном виде", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Украине начался основной этап поступления в высшие учебные заведения. В первый день кампании абитуриенты подали 99 тыс. 937 заявлений в электронном и бумажном виде.

В 2015 году во время вступительной кампании в Единой государственной электронной базе по вопросам образования было зарегистрировано почти 1 млн 835 тыс. заявлений от 527,5 тыс. поступающих.