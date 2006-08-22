Новое правительство приостанавливает льготы

Кабинет Министров Украины приостанавливает действие ряда социальных постановлений предыдущего правительства.

Соответствующее постановление правительства от 17 августа 2006 года “О прекращении действия некоторых постановлений Кабинета Министров Украины”, размещено на сайте Верховной Рады Украины.

В частности, среди прочего, приостанавливается действие постановления правительства Юрий ЕХАНУРОВА от 3 августа 2006 года "Вопрос государственной поддержке педагогических работников из числа молодых специалистов, которые направляются в общеобразовательные и профессионально-технические учебные заведения".

Это постановление вводило с 1 января 2007 г. предоставление одноразовой адресной денежной помощи выпускникам высших учебных заведений, которые получили образование по направлениям и специальностям педагогического профиля и заключили не менее чем на три года соглашение о работе в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях, определенных органами управления образованием, в пятикратном размере минимальной заработной платы.

Кроме того, постановлением правительства приостановлено действие постановления "О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми" от 1 августа 2006 года.

Это постановление продлевала предоставление малообеспеченным семьям помощи на ребенка с 18 до 23 лет.

Этим постановлением Кабмин внес изменения в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми.

Предусматривалось, что если ребенок учится на дневной форме обучения в высших учебных заведениях I-IV уровней аккредитации и профессионально-технических учебных заведениях, малообеспеченные родители и усыновители будут получать помощь до окончания ребенком учебного заведения, но не дольше, чем до достижения ребенком 23-летнего возраста.

Сейчас малообеспеченные, одинокие родители и усыновители получают помощь на ребенка до достижения им 18 лет.

Кабмин постановлением №1060 также внес изменения в расчет помощи на детей одиноким матерям, предусмотрев, что размер такой помощи в любых условиях будет не меньше, чем 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, раньше размер помощи был 10%.