Иран: цена нефти не должна опуститься ниже 100 долларов за баррель

Минимальная приемлемая цена "черного золота" - 100 долл./барр., заявил министр нефти Ирана Голямхоссейна Нозари. По его словам, приближение холодного сезона не позволит цене на нефть опуститься ниже этой отметки, передает Reuters.

Говоря о том, будет ли Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) рассматривать на своем сентябрьском заседании вопрос изменения квот, Г.Нозари отметил, что все будет зависеть от цены на нефть.

По данным министра, в августе 2008 г. в Иране добывалось около 4,235 млн барр. нефти в день, что всего на 5 тыс. барр. больше, чем в июне с.г.

Иран - второй по величине производитель нефти, входящий в ОПЕК.

С июля 2008 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, цена на нефть упала на мировых площадках с рекордных 147 долл./барр. до 115 долл./барр.