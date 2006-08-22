Куницына Киев не привлекает. Пока...

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН опровергает слухи о своем повышении в должности.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, отвечая вчера на вопрос журналистов во время брифинга, что касается слухов о возможном «повышении в должности», С.КУНИЦЫН сам спросил: «Куда повышаться? Все места в государстве заняты».

По словам С.КУНИЦЫНА, если бы ему сегодня предложили вернуться, в частности, в крымское правительство, то он отказался бы. «Потому что есть целый ряд объективных, субъективных причин, которые мне позволяют заявить: мне нравится в Севастополе. Не знаю, нравлюсь ли я Севастополю, но мне здесь нравится, я соскучился по хорошей работе, мы приняли программу по развитию Севастополя, здесь «чертовски» интересно, и, поверьте мне, что в Севастополе можно реализовать инвестиционные проекты, которые по объемам и масштабам мощнее, чем в Автономной Республике Крым».

Кроме того, отметил председатель горадминистрации, «с учетом того, какой сегодня персональный состав парламента Крыма, правительства Крыма, с учетом того, что там сегодня происходит в межнациональных отношениях, я шутя всем своим друзьям говорю: я за 6 лет и 3 месяца премьерства свой кусок чего-то нехорошего съел. Поэтому мне хочется дерзнуть в Севастополе. И я не считаю, что губернатор Севастополя в моем возрасте - это невысокий пост».

Как утверждает С.КУНИЦЫН, Киев его тоже не привлекает, «я прирос, прикипел к Крыму, и были предложения за эти годы: и после первой отставки, и после второй, и в Киеве работать, и в дипломатической должности. Не хочу. По крайней мере, пока не хочу».