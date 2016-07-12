На Житомирщине пьяный экс-милиционер сбил двух девушек на пешеходном переходе, одна умерла

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, такое решение суд принял вчера.

Этот суд удовлетворил соответствующее ходатайство областной прокуратуры. Определением суда бывшему милиционеру избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

По данным прокуратуры, водитель-виновник ДТП на момент аварии находился в нетрезвом состоянии.

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Бывшего милиционера задержали 10 июля. Накануне он на автомобиле Hyundai на пешеходном переходе в городе Малин сбил двух 18-летних девушек, одна из которых скончалась от травм, а другая была госпитализирована с телесными повреждениями и сейчас она находится в реанимации.

В ходе выяснения всех обстоятельств ДТП правоохранители нашли мужчину, доставили в отделение полиции и ему было объявлено подозрение в совершении преступления.

Установлено, что этот 33-летний житель Малина до ноября 2015 года работал в милиции. В ходе первоначального допроса мужчина указывал, что за рулем транспортного средства в момент ДТП находилась его жена, однако установлено, что за рулем авто был именно он.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.