В Киеве будут судить хакера, который собирал персональные данные пользователей игрового сообщества
Киевская местная прокуратура № 5 направила в суд обвинительный акт в отношении 22-летнего хакера, который в течение 2015 – 2016 года осуществлял несанкционированное вмешательство в работу компьютеров пользователей официального игрового сообщества.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Парень на закрытом интернет-ресурсе приобрел вредоносное программное средство Pony. Затем он создал фейковый сайт, название которого было очень похоже на известную официальную сеть игрового сообщества steamcommunity, где и разместил программу. Чтобы несанкционированное вмешательство невозможно было распознать, мужчина заказал шифрование.
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«Пользователи загружали вредоносный программный инструмент, который, попав на персональный компьютер, осуществлял несанкционированный поиск и сбор всех имеющихся данных относительно имен, паролей, электронных кошельков и аккаунтов», - говорится в сообщении.
Хакер был разоблачен работниками Департамента киберполиции Национальной полиции Украины после попытки несанкционированного доступа к учетной записи одного из пользователей.
Мужчине инкриминируют ч. 1 ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), что привело к утечке информации). За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.