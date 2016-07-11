В Харьковской области полицейский автомобиль смертельно травмировал пешехода

В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием полицейского автомобиля погиб молодой мужчина.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на и.о. начальника отдела прокуратуры области Артема Ковалева, ночью 11 июля на автодороге Киев-Харьков-Должанский вблизи поворота к селу Рай-Еленовка полицейский автомобиль сбил пешехода.

По его сведениям, пострадавший 27-летний житель города Люботин от полученных травм скончался на месте.

"По предварительным данным, за рулем находился лейтенант полиции. В салоне - старший сержант. Правоохранители находились на службе", - отметил Ковалев.

Прокуратура Харьковской области начала расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Продолжаются следственные действия.

Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Харькове вчера, 10 июля, произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции. В результате аварии погибли молодые супруги. Прокуратура начала расследование.