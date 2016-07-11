Парубий ждет провокаций в отношении участников "крестного хода" в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета.

Парубий отметил: "Призываю руководство и МВД, и СБУ провести профилактические беседы с организаторами этих дестабилизаторов, чтобы не допустить использования имперской символики и избежать любых провокаций" 26 июля в Киеве.

«Мы с вами становимся свидетелями того, как одна из религиозных организаций, которая имеет свой духовный центр в стране агрессора, мобилизует большое количество своих верующих и стягивает их в Киев на 26 июля, называя это мирным крестным ходом", - добавил он.

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“По нашей информации, Кремль уже подготовил сценарий провокаций на улицах Киева 26 июля - в Киев, кроме действительно мирных верующих, стягиваются провокаторы с запрещенной экстремистской символикой и символикой страны-агрессора, и мы это уже увидели в некоторых городах нашей страны", - отметил Парубий.

По его словам, также стягиваются "приверженцы пророссийских так называемых "казацких организаций" и молодые люди спортивного телосложения, которые ранее были замечены в рейдерских атаках и провокациях с захватом храмов".