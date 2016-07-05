Боевики агитируют жителей оккупированного Донбасса присоединиться к "крестному ходу" на Киев – ИС
12:26, 05 июля 2016Война
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Боевики агитируют население временно оккупированных районов Донбасса присоединиться к «крестному ходу» на Киев.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
«В ряде населенных пунктов, находящихся под контролем «ДНР» и «ЛНР», отмечается работа «агитаторов» (как из числа местных священнослужителей, так и «активистов»), агитирующих местное население выезжать на неоккупированную территорию Украины с целью присоединения к «крестному ходу» с Донбасса на Киев, организованному УПЦ МП», - сообщил Тымчук.
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По его словам, одновременно среди местных жителей ходят упорные слухи, что во время данного «крестного хода» запланированы некие провокации.
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