Задержанным по янтарному делу могут снизить сроки в случае дачи показаний против организаторов - Луценко

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в интервью ТСН.

"Статья 255 УК "создание преступной организации" уникальная. Это единственная статья, принятая в 1990-е годы, которая позволяет членам преступной организации, если они не являются собственно организаторами, давать показания наверх и резко уменьшается срок наказания", - рассказал Луценко.

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Он также добавил, что всем задержанным сообщили "показания наверх и вы сможете изменить степень тяжести обвинения".

Кроме того, генпрокурор рассказал, что раскрытая схема - это лишь треть структур янтарной мафии, поскольку не меньшей структурой являются те, кто работает в Волынской, Житомирской областях и даже еще в Ровенской области.