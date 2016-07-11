Задержанным по янтарному делу могут снизить сроки в случае дачи показаний против организаторов - Луценко
Если задержанные по делу о незаконной добыче янтаря, которые не являются ее организаторами, дадут показания против организаторов схемы, им могут уменьшить сроки наказания.
Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в интервью ТСН.
"Статья 255 УК "создание преступной организации" уникальная. Это единственная статья, принятая в 1990-е годы, которая позволяет членам преступной организации, если они не являются собственно организаторами, давать показания наверх и резко уменьшается срок наказания", - рассказал Луценко.
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Он также добавил, что всем задержанным сообщили "показания наверх и вы сможете изменить степень тяжести обвинения".
Кроме того, генпрокурор рассказал, что раскрытая схема - это лишь треть структур янтарной мафии, поскольку не меньшей структурой являются те, кто работает в Волынской, Житомирской областях и даже еще в Ровенской области.