Горноспасатели пробиваются к живым горнякам, блокированным в шахте

На шахте им. Гаевого (ГП «Артемуголь») в г. Горловке Донецкой области горноспасатели продолжают пробиваться к двум живым горнякам, блокированным обрушением.

Как сообщили в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, на данное время оба горняка живы, однако пока не известно, насколько они пострадали.

«Мы еще не дошли до места, где они застигнуты. Аварийно-спасательные работы продолжаются», - сказали в штабе.

Как сообщал УНИАН, в 17-05 28 августа на шахте им. Гаевого, на участке №28 горизонта 860-975 м, произошло обрушение горных пород, которым были застигнуты два горняка.

Прибывшие на шахту три отделения горноспасателей приступили к аварийным работам.