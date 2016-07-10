На Луганщине глава района стрелял в местных жителей: полиция расследует конфликт

Полиция Луганской области расследует конфликт, произошедший вчера, 9 июля, между председателем Беловодской районной госадминистрации и местными жителями с применением травматического пистолета.

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Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Луганской области, 9 июля в 00.40 в дежурную часть Беловодского отдела полиции поступило анонимное сообщение о том, что на проезжей части по ул. Центральной пгт. Беловодск происходят хулиганские действия.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, где находились только местные жители, которые были доставлены в отдел полиции, и сообщили, что между ними и главой Беловодской районной администрации произошел конфликт, в ходе которого последний выстрелил из травматического пистолета. При этом заявление в отношении председателя райгосадминистрации граждане не написали.

Событие было квалифицировано по ч. 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство».

В районное территориальное медицинское объединение за помощью с раной лобной части головы обратился один из жителей и объяснил, что телесные повреждения получил во время вышеуказанного конфликта.

В полиции подчеркнули, что по открытому уголовному производству проводится досудебное следствие, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям каждого участника события и проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести телесных повреждений.

Расследование данного дела и проведения проверки находится под контролем прокуратуры и Управления внутренней безопасности.

С целью объективного и всестороннего проведения проверки на время ее проведения начальник Беловодского отдела полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.