В Торецке полиция задержала боевика "ДНР"

01:50, 10 июля 2016
Общество
1901 1

В городе Торецк Донецкой области правоохранители задержали местного жителя, причастного к незаконному вооруженному формированию.

патрульная полиция / УНИАН

Мужчина, который в 2014 году с оружием выслеживал на блокпосте проукраински настроенных граждан, скрывался под видом мирного жителя. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

Читайте такжеПорошенко объяснил российским журналистам, когда состоятся выборы на Донбассе

В мае-июне 2014 года 44-летний мужчина принимал участие в оккупации города.

«Наемник осуществлял проверки на блокпосте, который был расположен на перекрестке путей к поселку Новгородское и города Артемово. Задачей вооруженного обрезом охотничьего ружья боевика было обыскивать транспорт и выявлять украинских патриотов и просто жителей других областей», - сообщили в полиции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter