В Торецке полиция задержала боевика "ДНР"

Мужчина, который в 2014 году с оружием выслеживал на блокпосте проукраински настроенных граждан, скрывался под видом мирного жителя. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

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В мае-июне 2014 года 44-летний мужчина принимал участие в оккупации города.

«Наемник осуществлял проверки на блокпосте, который был расположен на перекрестке путей к поселку Новгородское и города Артемово. Задачей вооруженного обрезом охотничьего ружья боевика было обыскивать транспорт и выявлять украинских патриотов и просто жителей других областей», - сообщили в полиции.