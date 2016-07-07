На Донетчине контрразведчика "МГБ ДНР" приговорили к 11 годам

Как сообщает прокуратура Донецкой области, в ходе судебных слушаний было установлено, что 42-летний дончанин в мае 2014 года по собственной инициативе вступил в состав террористической организации «ДНР», заняв «должность» заместителя командира подразделения контрразведки под названием «КОТ» так называемого «Министерства государственной безопасности ДНР».

В его обязанности входила транспортировка с территории России в Донецк и распределение между боевиками огнестрельного стрелкового оружия, гранатометов и гранат.

Кроме того, пособник террористов осуществлял формирование и подготовку диверсионных групп, с целью дальнейшего совершения террористических актов и диверсий на территории Мариуполя, организовывал и непосредственно принимал участие в выявлении «лиц, осуществлявших диверсионную деятельность в отношении террористической организации «ДНР» на территории Донецка».

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В июне 2015 года мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов Украины и арестован.

В ходе судебных слушаний мужчина своей вины не признал, но благодаря четкой позиции государственного обвинения, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, и достаточной доказательной базе вина обвиняемого в суде полностью доказана.

За совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины суд назначил террористу наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.