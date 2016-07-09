СБУ разоблачила преступную группировку, которая ежемесячно переправляла боевикам товары на 20 миллионов

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, «ежемесячно дельцы переправляли через линию разграничения товары на сумму 20 млн грн».

Их деятельность на территории, подконтрольной украинской власти, прикрывали отдельные представители правоохранительных органов. Также злоумышленники пользовались полной поддержкой террористов на временно оккупированных территориях, говорится в сообщении.

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Сотрудники СБУ задержали одного из организаторов группировки при попытке пересечь линию разграничения на КПВВ «Зайцево». В ходе обысков по месту жительства и в автомобилях злоумышленников оперативники спецслужбы совместно с Донецкой областной прокуратурой изъяли 835 тыс. грн и документы, подтверждающие их противоправную деятельность. В частности, некоторые документы свидетельствуют о устойчивые связи дельцов с боевиками, подчеркнули в спецслужбе.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие завершается, планируется объявление о подозрении всем участникам противоправной деятельности.

Также СБУ проверяет информацию о причастности злоумышленников к содействию или участию в незаконных вооруженных формированиях, отмечается в сообщении.