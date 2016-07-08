В отделениях "Укрпочты" могут появиться примерочные
20:20, 08 июля 2016Общество
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Глава "Укрпочты" рассказал об идеи установить примерочные в некоторых почтовых отделения.
В отделениях "Укрпочты" хотят установить примерочные / Фото УНИАН
Об этом заявил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает "Лига.net".
"Есть идея установить в некоторых отделениях примерочные, которыми смогут пользоваться те, кто получает какие-то вещи. Померил, не подошло, тут же отправил назад", - рассказал Смелянский.
Как сообщал УНИАН, 8 июня Кабинет министров Украины одобрил подписание контракта с главой государственного предприятия «Укрпочта» Игорем Смилянским, назначение которого было согласовано в апреле текущего года по итогам проведения конкурсного отбора.
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