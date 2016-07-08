В отделениях "Укрпочты" могут появиться примерочные

Об этом заявил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает "Лига.net".

"Есть идея установить в некоторых отделениях примерочные, которыми смогут пользоваться те, кто получает какие-то вещи. Померил, не подошло, тут же отправил назад", - рассказал Смелянский.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Кабинет министров Украины одобрил подписание контракта с главой государственного предприятия «Укрпочта» Игорем Смилянским, назначение которого было согласовано в апреле текущего года по итогам проведения конкурсного отбора.