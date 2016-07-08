Военный прокурор сил АТО Кулик не явился на рассмотрение собственной жалобы на арест имущества
Военный прокурор сил АТО Константин Кулик, которого подозревают в незаконном обогащении, не явился на назначенное по его же иску заседание Апелляционного суда города Киева.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заседание суда состоялось 7 июля.
Кулик должен был обжаловать решение Соломенского районного суда г. Киева об аресте его имущества в производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обогащение».
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Следующее заседание Апелляционного суда по этому делу назначено на 19 июля.
В САП напомнили, что 1 июля Соломенский районный суд Киева арестовал на время досудебного расследования два автомобиля, три квартиры, земельный участок, два паркоместа, одно нежилое помещение и ряд банковских счетов, которыми владеет Кулик.