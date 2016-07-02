НАБУ направило в суд ходатайство о мере пресечения для Кулика

Об этом сообщает пресс-центр Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как отмечается в сообщении, в ходе досудебного расследования установлено, что в период с 2011 по 2015 год, находясь на службе в органах прокуратуры подозреваемый получил совокупный доход в размере более 1 млн 670 тыс. гривен. Большинство этих средств было потрачено в заведениях общепита, на автозаправочных станциях и в магазинах. В то же время в этот же период расходы Кулика превысили его доход на 2,6 млн грн и составили около 3,4 млн грн.

Военного прокурора сил АТО неоднократно вызывали прийти на допрос в НАБУ как в статусе свидетеля, так и подозреваемого, однако он до сих пор не появлялся на вызовы без уважительных причин. Очередной допрос запланирован на 2 июля.

Кулика подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обогащение»). В случае признания судом его вины военному прокурору сил АТО грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН 29 июня детективы НАБУ по месту жительства военного прокурора сил АТО Кулика провели обыски, по окончанию которых осуществили сообщения ему о подозрении.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что не собирается защищать военного прокурора сил АТО Константина Кулика.

Комментируя расследование Национального антикоррупционного бюро Украины по уголовному производству в отношении Кулика, Луценко подчеркнул, что «исповедует принцип, по которому в этой стране нет неприкасаемых, что относится, в полной мере, и к любому прокурору». По его словам, НАБУ действует абсолютно правильно, поскольку имеет право изучать любые дела в отношении прокуроров и даже генпрокурора. «Кулика не собираюсь защищать, он будет отвечать, как и любой гражданин Украины, перед выдвинутыми по нему обвинениями», - заявил Луценко.

В то же время он добавил, что существует производство в отношении определенных действий НАБУ: «Я лично буду советоваться с руководством НАБУ, чтобы эти проверки не мешали нашей совместной работе по резонансным преступлениям высокопоставленных чиновников».