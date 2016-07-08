В Житомире полицейский вылил "некачественное" пиво на охранника магазина и ударил банкой
Около 3 часов ночи 8 июля экипаж патрульной полиции Житомира увидел конфликт с участием трех людей в магазине АТБ по улице Большой Бердичевской.
Об этом сообщила пресс-офицер патрульной полиции Дина Корчевная, передает Житомир.info.
«На месте выяснилось, что инициатором конфликта стал действующий сотрудник Житомирского отдела полиции, который работает в розыске. Он был возмущен качеством проданного накануне в этом же маркете пива и вылил содержимое одной банки на охранника, а потом этой же банкой ударил его по голове. Такие действие привели к потасовке с применением физической силы, охраннику на помощь пришел сотрудник маркета», - сообщает пресс-офицер.
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В результате драки охранник был госпитализирован. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа.
Как сообщает Главное управление полиции, установлено, что конфликт произошел около 3 ночи в одной из круглосуточных торговых точек.
Полицейский находился в отпуске в связи с семейными обстоятельствами (у него умер отец).
Утром 8 июля в ходе начатого служебного расследования мужчина был освидетельствован в медицинском учреждении на употребление алкоголя.
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По имеющейся информации, у одного из охранников-участника инцидента, предварительно, ушиб мягких тканей лица.
По результатам выяснения всех обстоятельств происшествия будет приниматься решение об ответственности сотрудника полиции.
Все материалы проверки будут переданы в прокуратуру для принятия решения в соответствии с законодательством.