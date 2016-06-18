"Ребята, что же вы делаете...": на Львовщине водители-мародеры нагло обокрали грузовик с пивом, попавший в ДТП (видео)

Судя по видео, которое опубликовала на свои странице в Facebook пользователь Мария Курилишин, мародерством занимались около двух десятков мужчин. Водители останавливали свои машины посреди дороги и воровали пиво ящиками.

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"В Стрые машина распорола брезент, люди нападают и воруют пиво просто среди дороги...просто лезут со всех машин и радуются. Человек ворует ящик пива, который стоит 100 грн, а на лице выражение удовлетворения и гордости за себя и свою удачу", - написала она.

При этом водитель, из машины которого снимали ролик, проезжая мимо, сказал ворам: "Ребята, не позорьтесь. Что же вы делаете".

Напомним, зимой прошлого года автомобили, вынужденно оставленные владельцами на заснеженной трассе Одесса-Ильичевск и в районе села Малодолинское, разграбили мародеры.

В машинах разбили окна, выломали капоты, сняли колеса, украли аккумуляторы. На стеклах в некоторых машинах видны пулевые пробоины, сделанные, очевидно, из травматического оружия.

В октябре прошлого года в селе Малое Перекопне Саратовской области на федеральной трассе М10 рядом с деревнейперевернулась фура с водкой. Как сообщали журналисты, "праздник" в этом селе продолжался больше недели.