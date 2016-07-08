На Кировоградщине перезахоронили опознанного по ДНК военного, погибшего под Дебальцево в 2014 (фото)

Как сообщает Новгородковская райгосадминистрация, около 300 человек пришли провести бойца в последний путь.

Среди них - друзья, одноклассники, родные, боевые побратимы, руководители района и села.

Военный был мобилизован в октябре 2014 года, в том же году погиб под Дебальцево. Он был похоронен в Луганской области как неизвестный солдат.

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Идентифицировали бойца благодаря ДНК-экспертизе. Средства на перевозку и захоронение собрала община села Митрофановка.

Рогожкина похоронили на сельском кладбище. У него осталась мать.

Вадим Рогожкин родился 10 января 1988 года в Николаеве. В 2001 году его семья переехала в Митрофановку к бабушке. Родители парня развелись. Учился он в местной школе, окончил Александрийское профтехучилище по специальности строитель. После учебы служил в ВСУ, затем работал строителем. В октябре 2014 году был мобилизован, служил во 2-й танковой роте 24-й отдельной механизированной бригады, погиб под Дебальцево Донецкой области.