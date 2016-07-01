Во Львове тысячи людей пришли попрощаться с оперным певцом Василием Слипаком, погибшим зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, родственники, боевые побратимы, деятели искусств, воспитанники львовской хоровой капеллы «Дударик», а также горожане собрались возле Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла, где проходило отпевание певца.

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После завершения отпевания гроб с телом вынесли из храма под общие аплодисменты присутствующих и скандирование «Герои не умирают!». Под песню на слова Тараса Шевченко в исполнении хоровой капеллы «Дударик» «Реве та стогне Дніпр широкий» похоронная процессия с красно-черными флагами и государственными флагами Украины, отправилась через центр города к Лычаковскому кладбищу. Около полутора тысячи поклонников таланта певца присоединились к похоронной процессии. Депутаты Львовского городского совета сделали перерыв в заседании сессии и вместе с горожанами образовали живой коридор на площади возле городской Ратуши чтобы отдать почести добровольцу.

Похоронили Слипака на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища Львова с воинскими почестями - под звуки военного оркестра и оружейные залпы. Был исполнен Государственный Гимн Украины, затем присутствующие аплодисментами простились с певцом.

Справка УНИАН. Василий Слипак - воспитанник Львовской хоровой капеллы «Дударик». Окончил Львовскую консерваторию. После завершения учебы во Львове работал в Парижской опере. На протяжении 20 лет жил во Франции. Два года назад ушел добровольцем на Донбасс, где воевал в составе 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса.

Слипак погиб утром 29 июня вблизи поселка Луганское Бахмутского района Донецкой области.