ЕСПЧ принял жалобу Афанасьева на бесчеловечные условия конвоирования заключенных в России

Суд в Страсбурге коммуницировал поступившую два месяца назад жалобу, сообщает Радио Свобода со ссылкой на правозащитника Эрнеста Мезака, который представляет в ЕСПЧ интересы Афанасьева.

В жалобе, поданной правозащитником от имени Афанасьева, подробно описаны условия этапирования украинца из Ростова-на-Дону в Сыктывкар летом 2015 года, куда его направили для отбывания наказания.

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«В июле 2015 года заявитель (Афанасьев) был этапирован из Москвы в город Ростов-на-Дону для участия в качестве свидетеля в рассмотрении уголовного дела украинского режиссера Олега Сенцова и украинского антифашиста Александра Кольченко, входивших, по версии обвинения, в группу «крымских террористов». 4 сентября 2015 года Афанасьев был этапирован из Ростова-на-Дону в Республику Коми... для отбывания назначенного ему наказания в исправительной колонии... в городе Сыктывкар... Как минимум на трех этапах перевозки заявитель содержался в тюремных железнодорожных вагонах в бесчеловечных условиях», - говорится в жалобе.

В качестве неприемлемых условий называются «гнетущая теснота» и холод, «во время стоянок поезда, в ходе которых ссаживались и/или принимались новые заключенные, в камеры, где содержался заявитель, проникал холодный воздух с улицы». Заключенным за вcе время пути невозможно было встать в полный рост. «Горячую» воду выдавали только три раза в сутки, при этом ее температура не позволяла использовать ее для приготовления выданных сухих пайков. В туалет заключенных выводили также не более трех раз в сутки, во время стоянок пользоваться туалетом не разрешалось. Для сна не было предусмотрено отдельного места для каждого заключенного, постельные принадлежности не выдавались.

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«Принимая во внимание изложенные выше факты и устоявшееся прецедентное право суда, представляется очевидным, что в сентябре-октябре 2015 года описанные выше перевозки заявителя... являлись актом бесчеловечного обращения», - подытоживается в документе. При этом отмечается, что «заявитель не имел и имеет на соответствующем национальном уровне эффективных средств правовой защиты от описанных выше нарушений».

«Хотя жалоба и принята к рассмотрению по упрощенной процедуре WECL (well-established case law), скорость реакции Страсбургского суда все равно впечатляет... Думаю, это свидетельствует о том, что ситуация с «крымскими заложниками» находится в Страсбурге на особом контроле», - заявил Мезак.

Афанасьев был задержан сотрудниками ФСБ РФ в Симферополе в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Афанасьев изначально признал свою вину и заключил соглашение со следствием, однако в суде отказался от признательных показаний, заявив, что дал их под пытками.

В июне 2016 года он и гражданин Украины Юрий Солошенко, осужденный российским судом по обвинению в шпионаже, были помилованы. Афанасьева и Солошенко обменяли на двух граждан Украины, осужденных по делу о сепаратизме в Одесской области - Елену Глищинскую и Виталия Диденко.