В Минздраве заявляют об отсутствии прямого воздействия взяточника Василишина на Александровскую больницу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполняющий обязанности министра здравоохранения Виктор Шафранский заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«В его (Василишина – УНИАН) обязанности не входило непосредственное управление Александровской больницей, в его обязанности входило управление аппаратом Министерства здравоохранения, то есть он обеспечивал деятельность, разработку документации, своевременность обработки документов, вообще обеспечение жизнедеятельности Минздрава», - сказал Шафранский.

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«В то же время последние два месяца в его кураторства входило лечебное направление, входило направление реформирования системы здравоохранения, то есть прямого влияния - или административного, или любой другой возможности кадрового влияния - на Александровскую больницу он в должности заместителя министра не имел», - отметил Шафранский.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве был задержан заместитель министра здравоохранения Василишин, который вымогал деньги с врачей за возможность проводить операции в столичной Александровской больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Василишин получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с урологического центра Александровской больницы. Василишин ранее был руководителем этой больницы. По словам Луценко, директор урологического центра больницы Юрий Серняк лично распределял врачей на операции. За каждую операцию врачи вымогали деньги у пациентов и сдавали их Серняку, который эти деньги аккумулировал и передавал Василишину.

Во время обысков у злоумышленников было изъято более 50 тыс. долл., 320 тыс. грн и 2,5 тыс. евро.

В отношении заместителя министра и его сообщника открыто производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).