У следствия есть 6 версий возникновения пожара на складах под Лозовой

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ утверждает, что у следствия есть шесть версий возникновения пожара на военных складах под Лозовой Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в самолете, следуя к месту чрезвычайного происшествия.

«Есть шесть версий, почему это (пожар) начиналось, и совсем непонятно, почему на 109-й площадке возник пожар», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, отметив при этом, что взрывы прекратились, и наиболее опасные хранилища боеприпасов, находящиеся в отдаленных частях склада, не пострадали.

При этом, по словам Ю.ЕХАНУРОВА, именно для выяснения возникновения причин пожара на месте происшествия работают военная прокуратура, военная контрразведка, МВД, МЧС.

В то же время министр обороны отметил, что в 15.00 к месту события ожидается прибытие двух групп саперов, «чтобы эта зона была проверена, чтобы там не было даже кусков металла».

Также Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что склады с боеприпасами «арочного типа» остались невредимыми, однако в этом контексте он заметил: «Мы должны понимать, что эти боезапасы, побывавшие в зоне бедствия, не подлежат использованию».

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ добавил, что сегодня ночью были эвакуированы жители из 5-километровой зоны. По словам А.ТУРЧИНОВА, на данный момент никакой информации о пострадавших или раненых среди гражданского населения нет.

Как сказал первый вице-премьер, на месте события работают специальные пожарные танки и другая техника, которые будут тушить пожар до его полной ликвидации.

А.ТУРЧИНОВ проинформировал, ссылаясь на данные экспертов Министерства обороны, что радиус разлета боезапасов не превышает 5-километровую зону.

Также, отметил первый вице-премьер, нет никаких оснований считать, что угроза возрастет, напротив, благодаря предпринятым мерам, «проблема локализируется».