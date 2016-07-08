В Днепропетровской области пресечена деятельность нарколаборатории

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, в течение длительного времени двое местных жителей в складском помещении строительной компании изготавливали и сбывали наркотические средства.

Во время проведения обыска правоохранителями обнаружено и изъято жидкости и вещества в объеме около 4 литров, которые содержат психотропное вещество метамфетамин, и разнообразную химическую посуду, при помощи которых изготавливались наркотики.

По данным пресс-центра 7-го управления противодействия наркопреступности, с изъятого в нарколаборатории сырья можно было изготовить наркотиков на сумму более 200 тыс. грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса ("незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотических средств").

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения организаторам нарколаборатории в совершении данного преступления и избрании меры пресечения.