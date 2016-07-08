В августе в Днепре заработает лагерь для пенсионеров
11:48, 08 июля 2016Общество
456
20 августа в Днепре начнет работу бесплатный муниципальный лагерь для людей преклонного возраста.
В следующем году в Днепре будет два лагеря / УНИАН
Об этом сообщают в днепровской мэрии. Хотя официальный набор в лагерь еще не объявили, желающих отдохнуть набралось уже на три первых смены.
Более подробную информацию о графике и порядке записи в горсовете обнародуют в ближайшее время.
"Когда я езжу по дворам и инспектирую ремонты, ко мне подходят люди пожилого возраста и спрашивают, можно ли поехать в лагерь. То есть эта идея живет, и люди обсуждают ее между собой", – рассказал мэр Днепра Борис Филатов.
"В следующем году у нас будет работать два лагеря (для детей и людей преклонного возраста. - Ред.). Думаю, что лагерь для пенсионеров мы, возможно, перепрофилируем в профилакторий и он будет работать целый год", – сообщил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter