В августе в Днепре заработает лагерь для пенсионеров

Об этом сообщают в днепровской мэрии. Хотя официальный набор в лагерь еще не объявили, желающих отдохнуть набралось уже на три первых смены.

Более подробную информацию о графике и порядке записи в горсовете обнародуют в ближайшее время.

"Когда я езжу по дворам и инспектирую ремонты, ко мне подходят люди пожилого возраста и спрашивают, можно ли поехать в лагерь. То есть эта идея живет, и люди обсуждают ее между собой", – рассказал мэр Днепра Борис Филатов.

"В следующем году у нас будет работать два лагеря (для детей и людей преклонного возраста. - Ред.). Думаю, что лагерь для пенсионеров мы, возможно, перепрофилируем в профилакторий и он будет работать целый год", – сообщил он.