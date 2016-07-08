Высокопоставленного руководителя ДФС разоблачили во время получения 125 тысяч гривень взятки

"Задержали "на горячем" руководителя отдела центрального аппарата ДФС, которая требовала от работника регионального подразделения Государственной фискальной службы средства в сумме 10 тыс. долларов США за непривлечение последнего к ответственности по результатам служебного расследования", - сообщила пресс-служба ДФС.

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Как сообщал УНИАН, по инициативе службы внутренней безопасности Государственной фискальной службы в январе-феврале было открыто 241 уголовное производство по факту совершения служебными лицами ДФС преступлений в сфере служебной деятельности.