Высокопоставленного руководителя ДФС разоблачили во время получения 125 тысяч гривень взятки
11:25, 08 июля 2016Общество
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Сотрудники главного управления внутренней безопасности и Генеральной прокуратуры задержали руководителя отдела центрального аппарата Государственной фискальной службы во время получения 125 тыс. грн взятки.
Служба безопасности ДФС задержала руководителя отдела своего центрального аппарата / Фото УНИАН
"Задержали "на горячем" руководителя отдела центрального аппарата ДФС, которая требовала от работника регионального подразделения Государственной фискальной службы средства в сумме 10 тыс. долларов США за непривлечение последнего к ответственности по результатам служебного расследования", - сообщила пресс-служба ДФС.
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Как сообщал УНИАН, по инициативе службы внутренней безопасности Государственной фискальной службы в январе-феврале было открыто 241 уголовное производство по факту совершения служебными лицами ДФС преступлений в сфере служебной деятельности.
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