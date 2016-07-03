Фискальную службу реформируют по примеру полиции – Минфин

Реформа ГФС является следующим приоритетом после завершения переговоров с МВФ Об этом глава ведомства Александр Данилюк заявил в интервью ZN.UA.

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"Мы проведем реформу ГФС по примеру реформы полиции. Основа всего — обновление кадров и привлечение молодых и мотивированных людей. Мы дальше сократим штат, введем полностью прозрачный отбор новых людей по открытому конкурсу. При этом уменьшим человеческий фактор, введя новые IT-системы. Ликвидируем налоговую полицию", - рассказал Данилюк.

"Мы уже утвердили основные требования к улучшению работы службы в новых KPI (key performance indicator - показатели эффективности. - ред.), отражающих ожидания бизнеса. Сейчас важно их четко оцифровать, чтобы они были стимулирующими для ГФС. Выполнение КРІ и будет основной оценкой деятельности ГФС", - добавил глава ведомства.

"Приоритетов не может быть десять одновременно. Сейчас для меня приоритетным является завершение переговоров с МВФ, которые критически важны для страны. Следующий приоритет — реформирование фискальной службы и таможни", - отметил министр.

Напомним, с осени 2015 года Государственная фискальная служба Украины уволила из-за злоупотреблений и коррупции около трехсот руководителей таможен. Кроме того, с начала этого года подразделениями внутренней безопасности ГФС порядка 60-ти дел уже направлено в суды.