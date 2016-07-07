Кернес не стал выносить на голосование предложение лишить Александровскую звания почетного харьковчанина

Об этом сообщает Радио Свобода.

С таким предложением к городским депутатам во время очередного пленарного заседания городского совета обратился представитель фракции «Самопомич» Иван Ракич. По его мнению, Алла Александровская пристыдила почетное звание.

«Она не является почетным украинским гражданином города, которое является прифронтовой зоной», – подчеркнул Ракич, который отслужил снайпером на Донбассе в 92-й отдельной механизированной бригаде.

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В ответ Кернес заявил, что принятие такого решения может превратиться в «ящик Пандоры».

«Не было такого в практике, чтобы лишать звания. Я думаю, что мы не будем начинать такую практику. А кто что испоганил? Я вас прошу, я сам хожу под Дамокловым мечом. Вы взяли на себя функцию судьи? Вы взяли на себя функцию общественного деятеля? Вы еще не общественный деятель, вы еще учитесь. Поучитесь», – сказал Кернес.

Бывшему первому секретарю областного отделения Коммунистической партии Украины, в прошлом народному депутату нескольких созывов Алле Александровской присвоили звание почетного харьковчанина 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в Харькове задержали экс-руководителя Харьковского обкома Коммунистической партии Украины, бывшего депутата Верховной Рады от КПУ Аллу Александровскую.

В СБУ рассказали, что Александровская предлагала взятки за принятие на сессиях местных советов Харьковской области обращений к Верховной Рады и президента относительно изменений к Конституции по вопросам федерализации.